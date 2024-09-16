Президент Зеленський підписав закон про Сили безпілотних систем
- Автор:
- Олександра Амру
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Пресслужба Офісу президента України
Президент підписав закон № 11507, який включає до окремих родів Збройних сил України нову структуру — Сили безпілотних систем.
Про це йдеться в картці законопроєкту.
Сили безпілотних систем — це перший у світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.
Президент України підписав указ про Сили безпілотних систем 6 лютого 2024 року. А 10 червня Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем.
Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — «миролюбне створіння, що перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників», пояснили у СБС. Це зображення згенерував штучний інтелект, що символізує акцент на технологіях та їхню роль у сучасній війні.
- Створення нового роду військ сталось на фоні активізації використання безпілотників на війні з Росією. Україна також акцентувалась на виробництві дронів — держава вже законтрактувала українським виробникам мільйон дронів на 2024 рік.