Україна просить ООН і Червоний Хрест долучитися до гуманітарних заходів на Курщині

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The New York Times

Україна закликала міжнародні організації долучитися до гуманітарних заходів у Курській області Росії та зобовʼязалася неухильно дотримуватись міжнародного права під час ведення бойових дій на Курщині.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

У заяві МЗС зазначило, що з перших днів Курської операції українська армія проявила «високий професіоналізм і повне дотримання принципів міжнародного гуманітарного права». Цивільні мешканці на території Курської області отримували гуманітарну допомогу і мали можливість виїхати з районів бойових дій.

У звʼязку з цим МЗС України відправило ноту до Організації Об’єднаних Націй з проханням долучитися до заходів гуманітарного регулювання на Курщині.

Також МЗС звернулося нотою до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ). Організацію також просять долучитися до заходів гуманітарного регулювання та моніторити принципи їх виконання відповідно до Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

«Україна підтверджує неухильне дотримання взятих на себе міжнародних зобов’язань у визначених сферах та готова надавати всебічне сприяння діяльності співробітників та МКЧХ на зазначених територіях ООН», — наголосили в МЗС.

Оновлено о 14:54: Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав звернення України до міжнародних організацій «провокацією». Росія очікує, що ООН і МКЧХ не приймуть це запрошення.

Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що заява Пєскова лише свідчить про те, що Росія ігнорує гуманітарні потреби своїх громадян і не дає міжнародним спостерігачам побачити реальну ситуацію на Курщині.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 6 вересня під контролем України було щонайменше 1 300 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон понад 600 окупантів.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія відтягнула до Курської області приблизно 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.