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Профільний комітет Ради прийняв до повторного першого читання законопроєкт про підвищення податків

Автор:
Ліза Бровко
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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв до повторного першого читання урядовий законопроєкт про підвищення податків № 11416-д.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк.

Текст залишається без змін, але туди додали підвищення податку на прибуток банків. Ось що він передбачає:

Податкові зміни мають принести 58 млрд грн у 2024 році і 137 млрд грн у 2025 році.