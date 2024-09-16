Профільний комітет Ради прийняв до повторного першого читання законопроєкт про підвищення податків

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Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики прийняв до повторного першого читання урядовий законопроєкт про підвищення податків № 11416-д.

Про це повідомив перший заступник голови комітету, нардеп Ярослав Железняк.

Текст залишається без змін, але туди додали підвищення податку на прибуток банків. Ось що він передбачає:

50% податку на прибуток банків у 2024 році;

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;

встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;

встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;

авансові внески на АЗС;

помісячну звітність ПДФО (для економічного бронювання).

Податкові зміни мають принести 58 млрд грн у 2024 році і 137 млрд грн у 2025 році.