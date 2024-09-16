Американські журналісти розкрили подробиці про підозрюваного в стрілянині біля гольф-клубу Трампа

Новини

Американські медіа розкрили подробиці про підозрюваного у стрілянині біля гольф-клубу експрезидента США Дональда Трампа. Це 58-річний проукраїнський активіст на імʼя Раян Веслі Раут, що має кримінальне минуле.

Про це повідомили, зокрема, BBC і CNN.

Удень, 15 вересня, поблизу гольф-клубу Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Спочатку медіа з посиланням на New York Post повідомляли про «другий замах» на Трампа. Однак потім видання уточнило, що стріляли не в експрезидента, перестрілка відбулася між двома людьми за межами гольф-клубу.

Згодом правоохоронці затримали підозрюваного в машині на дорозі і відправили під варту. Федеральне бюро розслідувань заявило, що інцидент міг бути спробою вбивства експрезидента. Коли Трамп грав у гольф, агент Секретної служби помітив ствол рушниці з прицілом, що стирчав із огорожі, і «взявся» за людину. Підозрюваний був на відстані 270—460 метрів від Трампа. Його вдалося затримати завдяки свідку, який сфотографував машину, в яку сідав імовірний стрілок, і номерний знак.

Посадовці сказали, що на місці події знайшли автомат АК-47 з прицілом, два рюкзаки з керамічною плиткою всередині, що були підвішені на паркан, і камеру GoPro.

У розкладі Трампа на неділю не було публічних заходів, а в гольф він вирішив пограти спонтанно, повідомили CNN два джерела, знайомі з цим питанням.

Державний прокурор округу Палм-Біч у штаті Флорида Девід Аронберг сказав, що коли підозрюваного затримали, він нічого не говорив.

«Він знав достатньо, щоб мовчати. Він не спілкувався з офіцерами й був спокійний. Так, він виглядав як людина, яка раніше вже вчиняла злочини і неодноразово спілкувалася з правоохоронними органами», — сказав він CNN.

За інформацією трьох джерел CNN у правоохоронних органах, людина, яка зараз під вартою через підозри у спробі вбивства Трампа, — Раян Веслі Раут. Він працює будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто висловлювався у соцмережах щодо політики та поточних подій, іноді критикуючи колишнього президента і висловлюючи рішучу підтримку Україні.

BBC Verify знайшло профілі в соцмережах, які, найімовірніше, є сторінками Раута. Там він закликав іноземних бійців їхати в Україну, щоб воювати проти російських військ.

Також Раут приїжджав в Україну після повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році він розповів виданню New York Times, що метою цієї поїздки було знайти новобранців серед афганських солдатів, які втекли від «Талібану».

«Солдати, будь ласка, не дзвоніть мені. Ми досі намагаємося переконати Україну прийняти афганських солдатів і сподіваємося отримати деякі відповіді в найближчі місяці... будь ласка, наберіться терпіння», — писав він у Facebook у липні.

Раут мав кримінальне минуле і, як повідомляють джерела CBS, його раніше звинуватили та засудили за численні тяжкі злочини, зокрема за приховане носіння зброї.