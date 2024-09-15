Зеленський: Україна досі не отримала дозволів на удари західною зброєю вглиб РФ. Тим часом Росія переміщує літаки все далі від кордону

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Україна намагається переконати США дозволити їй бити західною зброєю вглиб РФ, щоб уражати військові бази і літаки, звідки російська армія запускає ракети і авіабомби. Від рішення Штатів залежить, чи ухвалять аналогічне рішення європейські країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю CNN.

«Всі дивляться на рішення США. Всі чекають на такі рішення. Після цього вони [Європа] самі ухвалюють рішення, це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати літаки на військових базах. Не цивільну інфраструктуру, а саме військові бази», — наголосив президент.

Він зауважив, що російська авіація щомісяця використовувала 4 тисячі керованих авіабомб лише на сході. За його словами, керованими бомбами РФ знищила українську енергетичну інфраструктуру на 80%.

Зеленський розповів, що поки Україна чекала від партнерів дозволів на далекобійні удари, Росія почала відводити свої військові літаки все далі від кордону.

«Ми чекали занадто довго, тепер Росія почала відводити свої літаки зі 100 кілометрів, 150 кілометрів, 300 — на 500 кілометрів. Тепер нам потрібно більше дозволів», — наголосив Зеленський.

Заборона на атаки України вглиб Росії західною зброєю

Ще навесні цього року Україна отримала дозволи від США та низки європейських країн на удари по Росії їхньою зброєю. По прикордонню, але не вглиб території РФ.

Україна вже давно просить союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Однак ні США, ні Британія досі не давала Україні дозволу на використання їхньої зброї для атак углиб РФ. У США побоюються можливої ескалації на тлі цього рішення. Також там вважають, що зняття обмежень на далекобійні удари не матиме стратегічного значення у війні, бо Росія перемістила свої найважливіші цілі, зокрема літаки, подалі від кордону і зробила їх недосяжними для ударів.

Водночас Велика Британія не може дозволити Україні такі удари через опір з боку США.

Politico також писало, що США не знімають обмежень на далекобійні удари по РФ, аби мати можливість поліпшити відносини з Москвою в майбутньому.

Однак цього тижня питання про зняття цієї заборони порушували під час візиту до Києва держсекретаря США Ентоні Блінкена і голови МЗС Британії Девіда Леммі.