Україна почала виробляти снаряди калібру 155 мм
- Автор:
- Ліза Бровко
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Українська оборонна промисловість почала виробництво 155-мм артилерійських снарядів. Такого раніше не було ніколи.
Про це повідомив ексочільник Мінстратегпрому і нинішній позаштатний радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в інтервʼю норвезькому виданню Nettavisen.
«Я не можу багато сказати, але ми почали власне виробництво 155-мм артилерійських снарядів», — заявив він.
За його словами, виробництво оборонної техніки в Україні зросло вдвічі від початку повномасштабної російсько-української війни, а до кінця 204 року зросте втричі.
У серпні стало відомо, що Україна вироблятиме снаряди за норвезькими технологіями. Уряд Норвегії дозволив передати Україні оборонні технології, а саме, як створювати снаряди калібру 155 мм. Це відбувається за рахунок Осло. Завдяки цьому українські війська отримуватимуть боєприпаси швидше.
- Наприкінці 2023 року Олександр Камишін казав, що в Україні зросло виробництво мінометних пострілів у 42 рази, а артилерійських снарядів майже втричі.
- Також в Україні нарощують виробництво безпілотників. Держава цьогоріч уже законтрактувала українським виробникам на 2024 рік мільйон дронів.
- У Мінстратегпромі наголошують, що Україна може виробляти понад три мільйони дронів на рік, але потрібне фінансування.