Українська розвідка атакувала найбільші банки РФ
- Автор:
- Ліза Бровко
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Markus Spiske / Unsplash
Кіберфахівці Головного управління розвідки провели чергову DDOS-атаку на банківську систему Росії. Це порушило роботу її найбільших банківських установ, які фінансують війну РФ проти України.
Про це «Бабелю» повідомили джерела в ГУР.
Під кібератаку потрапили Банк Росія, Тінькофф банк, Газ банк, платіжна система СБП. Росіяни скаржаться на заблоковану роботу онлайн-сервісів фінансових установ, не можуть скористатися «особистим кабінетом», а також на те, що сайти й мобільні застосунки банків не працюють.
Українські розвідники наголошують, що кібератаки на фінсектор Росії триватимуть.
Наприкінці липня хакери ГУР провели одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії. Тоді вони атакували критично важливі ресурси й отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.
Під атаку українських розвідників потрапляв і головний російський банк Центробанк.