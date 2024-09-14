До ЗСУ передали 18 артилерійських установок «Богдана», які профінсувала Данія. Їх виробили за два місяці
- Автори:
- Олександра Опанасенко, Оксана Коваленко
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Defence Express
До українського війська вже передали 18 артилерійських установок «Богдана», виробництво яких у липні профінансувала Данія. Установки виробили лише за два місяці.
Про це міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен заявив у виступі на Ялтинській європейській стратегії (YES), передає кореспондентка «Бабеля».
Поульсен був в Україні в березні 2024 року. Тоді основним запитом було збільшення виробництва зброї — ракет, дронів і артилерії.
«Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення [українським виробникам] на виробництво 18 артилерійських систем «Богдана», а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам», — повідомив він.
Поульсен каже, що виробляти зброю в Україні набагато дешевше, ніж виробляти чи купувати її на Заході, а також дешевше підтримувати її працездатність.
«Тепер ми закликаємо більше європейських країн фінансувати виробництво зброї тут, в Україні», — заявив данський міністр.
Колишній міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначив, що кожне українське виробниче підприємство може виробляти більше зброї. Єдине, що потрібно, — це достатнє фінансування.
САУ «Богдана» — це українська самохідна артилерійська установка. Калібр гармати — 155 мм, що відповідає стандартам НАТО. Вона вміщає до пʼяти членів екіпажу, має максимальну швидкість 80 км/год і максимальну дальність стрільби до 60 км. Її виробництво стартувало ще у 2015 році на Краматорському заводі важкого верстатобудування. У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення в битві за острів Зміїний. У 2023 році її офіційно прийняли на озброєння Збройних сил України.
- У квітні 2024 року Данія першою виділила гроші на купівлю зброї для ЗСУ в українських виробників. У Мінстратегпромі пояснили, що українська оборонна промисловість вже настільки розігналася і розрослася, що український бюджет не може завантажити виробників замовленнями на повну.
- У липні Данія профінансувала виробництво 18 артилерійських установок «Богдана».