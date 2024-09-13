Новини

Facebook / Cristiano Ronaldo

Кріштіану Роналду першим у світі набрав мільярд підписників у соцмережах.

«Ми увійшли в історію — 1 мільярд підписників! Найкраще ще попереду, і ми продовжимо боротися, перемагати і творити історію разом», — написав футболіст.

Видання BBC зазначає, що мільярд підписників — це сукупна кількість підписаних користувачів в усіх соцмережах Роналду. Однак не всі ці підписники — живі люди. Серед них є й боти.

За підрахунками ВВС, друге місце після Роналду за кількістю підписників у соцмережах посідає американська співачка Селена Гомес — у неї 690 мільйонів підписників. На третьому місці — футболіст Ліонель Мессі, у якого 630 мільйонів підписників.

Це не перший рекорд Роналду в соціальних мережах. Раніше його YouTube-канал встановив рекорд, набравши мільйон підписників лише за півтори години після запуску.