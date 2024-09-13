Зеленський про Курську операцію: Вона дала Україні ті результати, на які ми і розраховували

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The New York Times

Наступ на Курську область в цілому виправдав очікування України. На Харківщині вдалося зупинити росіян, а на Донеччині — уповільнити темпи їхнього просування, хоча ситуація залишається складною.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Ялтинської європейської стратегії.

Для того, щоб відбивати український наступ, Росія забрала своїх військових з деяких ділянок фронту, зокрема із Запорізького, Харківського та інших напрямків. РФ прагне стягнути в цей регіон 60—70 тисяч військових. Наразі, за словами президента, там уже перебуває близько 40 тисяч росіян.

Хоч Росія вже почала швидкі наступальні дії на Курському напрямку, серйозних успіхів вони не мають, каже Зеленський.

«Вони хотіли швидких проривів. Як вони кажуть, деокупації. Приємно, що вже не тільки ми, а й вони кажуть про деокупацію своєї території. Успіхів серйозних ми поки що не бачимо», — зазначив президент.

Операція ЗСУ в Курській області вплинула на ситуацію на фронті в Україні — росіяни зменшили використання артилерії, зокрема на Покровському напрямку. До початку українського наступу на Курщину співвідношення застосування снарядів було 1 до 12 на користь росіян. Тепер це співвідношення становить 1 до 2,5.

«Ми розуміємо, що ми ще не вирівнялися, нам потрібно більше, ніж у росіян, якщо ми хочемо зупинити та відновити наше положення. Проте 1 до 12 — це складніше, ніж 1 до 2,5. Я вважаю, що це успіх. Успіх тієї частини операції, яка зветься Курськ», — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що Україна розпочала Курську операцію через розвіддані, що Росія готується до наступу і хоче створити буферні зони від сходу до півночі.

«За того чи іншого бойового успіху вони хотіли захоплювати центри цих регіонів. Ось що дала Курська операція. Я вважаю, може, хтось очікував інших результатів, але вона дала ті результати, на які, чесно кажучи, ми розраховували», — сказав Зеленський.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 6 вересня під контролем України було щонайменше 1 300 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон понад 600 окупантів.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Росія відтягнула до Курської області приблизно 60 тисяч своїх військових з інших ділянок фронту в Україні.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.