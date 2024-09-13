Фінляндія виділила Україні пакет допомоги на €118 млн

Новини

Flickr / elise.kuijpers

Фінляндія виділила Україні новий пакет оборонної допомоги на майже €118 мільйонів. Він стане 25-м з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.

З міркувань безпеки інших деталей про вміст і терміни поставок оборонного пакета там не розкрили. Водночас там зазначили, що врахували потреби України та ресурси Збройних сил.

Загалом Фінляндія вже надала Україні оборонної допомоги на €2,3 мільярда. Міністр оборони Антті Хякканен зазначив, що країна й надалі матеріально допомагатиме Україні.