Фінляндія виділила Україні пакет допомоги на €118 млн
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Flickr / elise.kuijpers
Фінляндія виділила Україні новий пакет оборонної допомоги на майже €118 мільйонів. Він стане 25-м з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Про це повідомляє Міністерство оборони Фінляндії.
З міркувань безпеки інших деталей про вміст і терміни поставок оборонного пакета там не розкрили. Водночас там зазначили, що врахували потреби України та ресурси Збройних сил.
Загалом Фінляндія вже надала Україні оборонної допомоги на €2,3 мільярда. Міністр оборони Антті Хякканен зазначив, що країна й надалі матеріально допомагатиме Україні.
- Попередній пакет допомоги на €159 мільйонів Фінляндія виділила в червні цього року.
- Фінляндія бере участь у Бронетанковій коаліції для допомоги Україні та чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для ЗСУ. На це країна в березні виділила €30 мільйонів.