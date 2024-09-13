Наглядова рада «Укренерго» призначила виконувача обовʼязків голови правління

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Наглядова рада НЕК «Укренерго» призначила Олексія Брехта виконувачем обов’язків голови правління «Укренерго».

Про це повідомила пресслужба.

Протягом двох останніх років Брехт був членом правління «Укренерго». Він відповідав за експлуатацію, відновлення і розвиток мережі системи передачі. У компанії працює вже 23 роки, а в енергетичному секторі — 25.

Олексі Брехт сказав, що зараз головними завданнями є підготовка до опалювального сезону та відновлення обʼєктів, пошкоджених через російські обстріли.

За його словами, «Укренерго» зберігатиме курс на залучення міжнародної допомоги для відновлення високовольтної мережі та посилення її стійкості. Одна з цілей — поглибити інтеграцію до європейського енергетичного простору.