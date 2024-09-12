МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

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МЗС України оголосило демарш Монголії через візит лідера РФ Володимира Путіна до цієї країни.

Про це йдеться в заяві українського МЗС.

Путін прибув до Монголії 2 вересня. Це був його перший візит до країни-члена Міжнародного кримінального суду після видачі ордера на його арешт, однак Монголія його не заарештувала — як пізніше пояснила, нібито через «енергозалежність від Росії».

Україна «довела глибоке розчарування» до монгольської сторони під час зустрічі з генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батору на виклик української сторони.

«Україна не залишить такі дії без належної реакції. Це врахують у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин із Монголією та під час вироблення позиції України щодо підтримки в міжнародних форматах», — зазначили в МЗС України.

Водночас Україна сподівається, що Монголія зробить «дієві кроки» для відновлення конструктивного характеру українсько-монгольських відносин.

Що передувало

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої з прав дітей у РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії, що є воєнним злочином. Путін і Львова-Бєлова як офіційні підозрювані мають бути заарештовані у країнах, що ратифікували Римський статут. Де-юре для них закриті 123 країни, зокрема й Монголія, яка ратифікувала його у 2002 році.

Путін після видачі ордера виїздив тільки в Білорусь, Киргизстан, Китай, КНДР, Обʼєднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Вʼєтнам та Азербайджан. Ці країни Римський статут не ратифікували, тому вони не зобовʼязані виконувати ордер МКС.

Однак під час візиту Путіна в Монголію 2—3 вересня (а це його перший візит до країни-члена МКС після видачі ордера на його арешт) його не заарештували. Як згодом пояснили в Монголії, нібито через залежність країни від російських енергопродуктів.

У МКС заявляли, що Монголії доведеться пояснити Гаазі свою відмову заарештувати Путіна.