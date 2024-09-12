Колишній лідер Перу Альберто Фухіморі помер у віці 86 років

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Getty Images / «Бабель»

Колишній президент Перу Альберто Фухіморі помер у віці 86 років.

Про це оголосили його діти, передає BBC.

«Після тривалої боротьби з раком наш батько, Альберто Фухіморі, щойно відійшов, щоб зустріти Господа», — повідомили діти екслідера Перу — Кейко, Хіро, Сачі та Кендзі — у спільній заяві.

Лікар експрезидента Хосе Карлос Гутьєррес підтвердив, що у того був діагностований рак язика і він помер «від ускладнень хвороби близько 18:00 у середу [02:00 за київським часом у четвер]».

Фухіморі керував країною з 1990 року. Після перемоги на чергових президентських виборах у 2000 році у пресі зʼявилася інформація про підкуп, фальсифікації та інші порушення під час кампанії. Побоюючись імпічменту, восени того ж року Фухіморі втік до Японії, попросив там політичного притулку, а заяву про відставку надіслав у Перу факсом.

У 2005 році він несподівано прилетів у Чилі та оголосив, що збирається брати участь у президентських виборах у Перу у 2006 році. Фухіморі заарештували за запитом Інтерполу й екстрадували на батьківщину. Його звинуватили у зловживанні владою, хабарі, підкупі, незаконному прослуховуванні, організації політичних убивств на початку 1990-х і порушенні прав людини. Все через придушення ним комуністичного повстання партії «Сендеро Луміносо» («Сяючий шлях»). І хоча жорстка позиція Фухіморі проти партизанів і викликала тоді широке схвалення, його боротьба призвела до загибелі багатьох перуанців.

Судові процеси тривали з 2007 до 2009 року. Зрештою Фухіморі отримав 25 років увʼязнення. У грудні 2017 року його помилували, але в жовтні 2018-го помилування скасували і колишнього президента повернули до вʼязниці. Зрештою його випустили у грудні минулого року через вік і стан здоровʼя.

Перуанський президент Альберто Фухіморі позує у традиційному вбранні племен Амазонії поруч із корінними жителями Перу, 10 вересня 1992 року. Getty Images / «Бабель»

Після оголошення про смерть Фухіморі заплакані перуанці зібралися біля його будинку на знак підтримки, якою він користувався навіть понад два десятиліття після відходу від влади. Деякі скандували «Альберто Фухіморі, національний герой».

Уряд Перу оголосив триденну національну жалобу.