Росія атакувала судно з зерном для Єгипту в Чорному морі
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Російські війська сьогодні, 12 вересня, завдали ракетного удару в Чорному морі по цивільному судну з пшеницею для Єгипту. За попередніми даними, обійшлося без людських втрат.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, росіяни атакували вантаж одразу після його виходу з українських територіальних вод.
«Україна є одним із ключових глобальних донорів продовольчої безпеки. Від нормальної та безперешкодної роботи нашого експортного продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу», — сказав президент України.
Зеленський наголосив, що постачання українського зерна до країн Африки та Близького Сходу є критично важливими.
- 17 липня 2023 року Росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Поки діяли домовленості, судна з українським зерном ішли до міжнародних вод Чорного моря, уникаючи мінних районів, а потім погодженим морським гуманітарним коридором до Стамбулу. Судна, що прямували до українських портів та з них, перевіряли групи, до яких входили російські, турецькі, українські інспектори та інспектори ООН. Це дозволило врегулювати зернову ситуацію у світі.
- Уже 19 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одеси й області, поціливши в зерновий та олійний термінали. Після цього Росія почала систематично обстрілювати зернову інфраструктуру України.