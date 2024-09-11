США виділяють Україні $700 млн гуманітарної та енергетичної допомоги
- Автор:
- Оля Березюк
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Giorgio Trovato / Unsplash
США виділять Україні гуманітарну та енергетичну допомогу на загальну суму понад $700 мільйонів.
Про це на пресконференції в Києві повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Зокрема, $325 мільйонів підуть на підтримку енергосистеми України. Він також додав, що найближчим часом відбудеться засідання «Великої сімки», присвячене допомозі енергетиці України.
Ще $290 мільйонів від США підуть на гуманітарну допомогу. Мова про фінансування програм з надання продовольства, води, житла, охорони здоровʼя та освіти для українців.
Решта $102 мільйони буде спрямована на заходи з розмінування.
- Оголошення нової допомоги відбулося під час візиту Блінкена та його британського колеги Девіда Леммі до Києва. Британія раніше вже оголосила про новий пакет допомоги на £600 мільйонів.
- Основна мета візиту Блінкена та Леммі — обговорення питання про зняття заборони на удари України американською та британською далекобійною зброєю вглиб РФ. Додатково цю тему ще обговорять 13 вересня, коли очікується зустріч президента США і премʼєра Великої Британії.