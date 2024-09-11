Канадська медіаорганізація TVO не транслюватиме фільм, що відбілює росіян у війні проти України

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Громадська освітня медіаорганізація та агенція Міністерства освіти Онтаріо TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме фільм «Росіяни на війні», що відбілює російських окупантів, які воюють проти України.

Про це йдеться в заяві TVO.

«Ми прислухалися до українсько-канадської громади та до їхнього вдумливого і щирого внеску. Рада директорів TVO вирішила поважати відгуки, які ми отримали, і TVO більше не підтримуватиме та не транслюватиме «Росіяни на війні»», — написали в медіаорганізації.

Також TVO перевірить процес фінансування цього проєкту.

Про який фільм мова

Фільм «Росіяни на війні» зняла колишня документалістка Russia Today Анастасія Трофімова. Стрічку Трофімова знімала, перебуваючи в зоні бойових дій в Україні.

У фільмі показані лише короткі проблиски реальних боїв, він не дає розуміння про руйнування, які Росія спричиняє в Україні.

Зокрема, у стрічці фігурує українець, який воює на боці Росії та розповідає, що в Україні громадянська війна і що Україна бомбила власні східні області. Інший персонаж транслює класичний російський наратив про українців-нацистів.

Герої фільму — «бідні прості росіяни», які воюють тільки за гроші, не розуміють, навіщо потрібна ця війна, плачуть за загиблими й взагалі ними маніпулюють політики.

Раніше фільм показали на Венеційському кінофестивалі, чим викликали широку критику з боку України. Тепер його хочуть показати й на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

Реакція України

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко заявив, що МЗС України виступило проти показу цього фільму на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, оскільки, за його словами, стрічка навмисно спотворює реалії війни Росії проти України. Консул також додав, що у фільмі відповідальність за дії росіян переклали на медіа та пропаганду. Це інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії.

Також Олег Ніколенко наголосив, що після тижнів інтенсивної комунікації керівництво Міжнародного кінофестивалю в Торонто «не продемонструвало готовності вирішити наші занепокоєння в задовільний спосіб».