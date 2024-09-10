Бельгія відкинула ідею Угорщини відправляти мігрантів автобусами до Брюсселю

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Наприкінці серпня уряд Угорщини оголосив, що якщо рішення Європейського суду змусить Будапешт прийняти політику «незатримки» щодо біженців, він готовий надати будь-якому мігранту, який намагатиметься потрапити в Угорщину, квиток в один кінець до Брюсселю. Заступник міністра внутрішніх справ Угорщини Бенсе Ретварі повторив цю ідею 6 вересня. Міністр закордонних справ Бельгії і новий комісар ЄС Хаджа Лахбіб розкритикувала план Угорщини.

Про це пише Politico.

У пʼятницю, 6 вересня, Ретварі, щоб пояснити позицію Угорщини, провів пресконференцію перед автобусами, пунктом призначення яких був Брюссель.

Лахбіб назвала такі заяви Будапешту «провокацією, яка суперечить європейським зобовʼязанням».

«Міграційна політика — це загальний виклик, який необхідно вирішувати впорядковано і солідарно з усіма державами-членами», — написала пані міністр закордонних справ Бельгії в X.

Державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур теж засудила ідею Угорщини, заявивши, що так Будапешт «демонструє брак поваги до європейських інституцій та спільної політики».

Лахбіба відома своєю жорсткою позицією щодо Будапешту, пише Politico. Наприклад, під час головування Бельгії в ЄС вона закликала уряди ЄС розглянути можливість позбавити права голосу Угорщину, яка прийняла головування в липні.

Міграційна політика Угорщини

У грудні 2020 року суд Люксембургу вперше постановив, що Угорщина не дотрималася правил ЄС щодо поводження з мігрантами — країна незаконно затримувала шукачів притулку і депортувала їх до того, як вони встигали оскаржити відмову в їхніх заявах.

Після початку пандемії коронавірусу у 2020 році Угорщина ухвалила закон, який зобовʼязує шукачів міжнародного захисту їхати в Белград (Сербія) чи Київ, щоб подати заявку на дозвіл вʼїхати в Угорщину. Це можна було зробити лише раз. Тоді суд зобовʼязав Угорщину виправити ситуацію.

Європейський суд оштрафував Угорщину на €200 мільйонів за те, що вона порушила закони Євросоюзу про надання притулку і проігнорувала судове рішення.

Ситуація з мігрантами в ЄС

У 2015 році ЄС зіткнувся з кризою, коли понад мільйон нерегулярних мігрантів, здебільшого тих, що тікали від російських бомбардувань Сирії, прибули до країн Європейського Союзу, фактично спричинивши колапс тодішньої системи міграції та притулку.

Після цього європейські країни почали посилену роботу над створенням нової спільної системи регулювання міграції та надання притулку, а у вересні 2020 року оголосили про пакт, який мав стати панʼєвропейською відповіддю на проблему.

Однак, попри певний прогрес в убезпеченні кордонів і ухваленні жорсткіших законів, країни ЄС досі не могли досягти згоди щодо пакту. У блоці були серйозні розбіжності між периферійними країнами, такими як Греція та Італія, що отримують велику кількість нерегулярних мігрантів, і внутрішніми країнами ЄС.

Європейський парламент 10 квітня цього року ухвалив «Пакт про міграцію і притулок».

У 2023 році майже 380 тисяч людей нелегально перетнули кордони ЄС — це найбільша кількість з 2016-го, зазначає BBC.