Французький мільярдер купив Lifecell і «Датагруп-Volia»

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Компанія NJJ Holding Ксавʼє Ньєля, засновника європейської телекомунікаційної групи iliad, купила провайдера фіксованого звʼязку і платного ТБ «Датагруп-Volia» та оператора мобільного зв’язку lifecell.

Про це йдеться у пресрелізі американської приватної інвестиційної компанії Horizon Capital.

NJJ іHorizon Capital обʼєднають «Датагруп-Volia» і lifecell, щоб створити та розвивати телекомунікаційну платформу. Наступний етап — фінансовий пакет на $435 мільйонів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Нинішній генеральний директор «Датагруп-Volia» Михайло Шелемба очолить обʼєднану платформу «Датагруп-Volia-Lifecell».

«Ця історична угода є першою значущою інвестицією нового учасника ринку і стратегічного інвестора з часу повномасштабного вторгнення, що підтримує розвиток і модернізацію телекомунікаційної інфраструктури України», — наголосили в релізі.

Обʼєднана компанія, як планується, надаватиме послуги мобільного звʼязку понад 10 мільйонам українців, а її фіксована мережа охоплюватиме понад 4 мільйони домогосподарств по всій країні. Користувачам пропонуватимуть потрійний пакет послуг, що включатиме мобільний і фіксований звʼязок та платне телебачення.

Що передувало

7 жовтня 2023 року суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським бізнесменам Михайлу Фрідману, Петру Авену й Андрію Косогову. Серед арештованих судом активів були, зокрема, lifecell та інші активи турецької Turkcell — платіжний сервіс Paycell і UkrTower. За тиждень суд виправив ухвалу і зменшив арештовану частку lifecell зі 100% до 19,8%.

29 грудня 2023 року Turkcell повідомила, що продає мобільного оператора lifecell, мережу кол-центрів Global Bilgi й оператора вишок мобільного звʼязку UkrTower французькій компанії NJJ Capital мільярдера Ксавʼє Ньєля. Наприкінці січня Ньєль заявив, що його компанія готова купити lifecell за $500 мільйонів. Однак в березні 2024-го Антимонопольний комітет України не дозволив придбати контроль над групою lifecell.

Уже в квітні Апеляційний суд зняв арешт з 19,8% акцій lifecell — це відкрило шлях до продажу компанії. І в липні Антимонопольний комітет таки дозволив купити французькому мільярдеру оператора lifecell.