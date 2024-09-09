Угорська компанія домовилася про транзит нафти з РФ через Україну

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Угорська енергетична компанія Mol заявила, що домовилася про родовження поставок російської сирої нафти по трубопроводу «Дружба», що проходить через Україну.

Про це пише Bloomberg.

Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, візьме на себе транзит нафти з Росії на білорусько-українському кордоні з 9 вересня.

Раніше російська компанія «Лукойл» відповідала за транспортування сирої нафти до Угорщини й Словаччини біля кордону з Україною.

У Mol не уточнили, яка компанія чи компанії будуть доставляти сиру російську нафту.

Раніше Bloomberg писав, що Угорщина та Словаччина продовжують експортувати нафту з Росії, але тепер користуються послугами російської нафтової компанії «Татнафта».

Що передувало?

Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Обидві країни продовжували отримувати російську нафту, користуючись винятками із санкцій, які зробив для них ЄС за умови, що ті швидко знайдуть альтернативні джерела нафти. Однак цього не сталося.

У серпні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина знайшла, звідки постачатиме нафту після того, як перестала отримувати її через нафтопровід «Лукойл», роботу якого заблокувала Україна. Проте тоді він не назвав нове джерело.

Наприкінці літа Угорщина провела перемовини з «Газпромом», на яких заявила, що «задоволена російською енергетичною співпрацею». За підрахунками Bloomberg, у першому півріччі цього року, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, поставки «Газпрому» зокрема в Угорщину зросли на понад 26%. І це попри санкції, накладені на компанію.