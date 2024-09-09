Принцеса Уельська Кейт Міддлтон завершила курс хіміотерапії
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон, у якої діагностували рак, завершила курс хіміотерапії.
«Останні девʼять місяців були неймовірно важкими для нас як сімʼї. Життя, яке ви знаєте, може змінитися миттєво, і нам довелося знайти спосіб переміщатися в бурхливих водах і по невідомій дорозі. Шлях раку складний, страшний і непередбачуваний для всіх, особливо для найближчих», — написала вона й додала, що закінчення хіміотерапії — це полегшення.
За її словами, вона зараз зосереджена на тому, щоб не допустити рецидиву. Її шлях до повного одужання триває. Кейт Міддлтон чекає на повернення до роботи та планує кілька публічних виступів у найближчі місяці, коли матиме змогу їх провести.
«Незважаючи на все, що відбулося до того, я вступаю в цей новий етап відновлення з відновленим почуттям надії та вдячності за життя», — наголосила принцеса.
Також вона додала, що залишається пліч-о-пліч з усіма, хто продовжує боротися з раком.
- 22 березня 2024 року Кейт Міддлтон повідомила, що у неї діагностували рак і вона проходить хіміотерапію. До цього Кетрін не зʼявлялася на публіці з Різдва 2023 року. Наприкінці січня Кейт Міддлтон покинула лікарню майже через два тижні після операції на черевній порожнині. Тоді в неї виявили онкохворобу.