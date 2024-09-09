Німеччина посилить контроль на кордонах, щоб захиститися від ісламістського екстремізму
- Автор:
- Ліза Бровко
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cloverphoto / Getty Images
Німеччина встановить тимчасовий прикордонний контроль на всіх своїх сухопутних кордонах, щоб подолати нелегальну міграцію та захиститися від ісламістського екстремізму.
Про це пише Reuters з посиланням на джерело в німецькому уряді та на німецькі медіа.
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер повідомить Європейську комісію про плани, які міститимуть шестимісячний контроль кордонів починаючи з 16 вересня.
Уряд Німеччини консультувався з головною опозиційною партією — Християнсько-демократичним союзом про те, як стримувати міграцію на тлі нападу сирійського шукача притулку на людей на фестивалі в місті Золінген. Його підозрюють у вбивстві трьох людей.
Минулого тижня ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD), яка активно виступає проти міграції, перемогла на виборах у землі Тюрингія і посіла друге місце в Саксонії. Незабаром Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца, яка є ліберальною і лівоцентристською, зіткнеться з виборами в Бранденбурзі.
Минулого року Німеччина уже посилила контроль на своїх сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією у відповідь на різке збільшення кількості запитів на надання притулку.
Тим часом міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що його країна не прийматиме мігрантів, яких Німеччина не пропустить до себе.