Литва готує план національної евакуації через військові загрози на тлі війни в Україні

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Литва до жовтня цього року підготує план загальнонаціональної масової евакуації. Все тому, що країна перебуває «на передовій позиції», а цивільний захист став пріоритетом.

Про це на пресконференції повідомила міністерка внутрішніх справ країни Агне Білотайте, передає LRT.

Вона наголосила, що війна проти України триває, а для балтійського регіону, який постійно стикається з гібридними та дезінформаційними атаками, диверсії — це «нова реальність».

Агне Білотайте зауважила, що зусиль лише Литви недостатньо, тому держава співпрацюватиме й з іншими балтійськими країнами та подаватиме заявки на фінансування від Європейського Союзу.

«Нам необхідно перейти від цивільного захисту до цивільної оборони. Часи змінилися, і ми маємо адаптувати цивільний захист до гібридних та військових загроз», — сказала очільниця МВС Литви.

Що передувало

У липні за ініціативою Міністерства внутрішніх справ Литви Сейм затвердив програму зміцнення й розвитку цивільної оборони. Йдеться про створення нових укриттів, системи оповіщення, спеціального мобільного додатку та фінансування в €285 мільйонів. Це не вперше Литва та інші балтійські країни намагаються протидіяти імовірним військовим загрозам з боку Росії та Білорусі.

У січні цього року Міноборони Естонії заявило, що Естонія, Латвія і Литва створять спільну лінію оборони на кордоні з Росією, щоб «стримати, а в разі потреби захиститися від військової загрози».

У червні країни Балтії закликали Європейський Союз виділити гроші на будівництво лінії оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю — вона орієнтовно коштує €2,5 мільярда. Балтійські держави кажуть, що це «вирішить гостру й нагальну потребу убезпечити ЄС від військових і гібридних загроз».

У липні Литва почала будівництво військової бази — там перебуватиме до чотирьох тисяч німецьких військових.

За словами міністра МВС Латвії, країна створює безпечні підземні укриття — до листопада цього року планують 5 тисяч.

Віцеканцлерка МВС Естонії сказала, що на початку 2024 року влада Естонії затвердила 4- і 10-річний план дій у сфері цивільного захисту. За її словами, країни Балтії мають готуватися до «найгіршого сценарію» та в разі війни попередити населення через SMS-повідомлення та інші канали оповіщення.