У Латвії впав російський військовий безпілотник
- Автор:
- Ліза Бровко
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У суботу, 7 вересня, у Резекненському районі, що на сході Латвії, упав російський військовий безпілотник. Зараз триває слідство.
Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.
«Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно», — написав він.
Латвійський портал Delfi поцікавився у Міноборони Латвії деталями інциденту. Виявилося, що російський безпілотник залетів у повітряний простір з Білорусі.
Збройні сили Латвії зафіксували заліт дрона на територію своєї країни, спостерігали за його рухом і визначили місце падіння. За попередньою інформацією, дрон не був націлений на якісь обʼєкти в Латвії і загалом не мав на меті залітати в країну.
До Міністерства закордонних справ Латвії викликали представника російського посольства.
На тлі повномасштабного вторгнення Росії до України Латвія посилює охорону своїх сухопутних кордонів, повітряного простору і територіальних вод, а Збройні сили також посилюють можливості протиповітряної оборони на східному кордоні.
- Напередодні, 7 вересня, Росія вчергове атакувала Україну 67 ударними безпілотниками Shahed. Щонайменше вісім з них залетіли вночі в Білорусь, а один Shahed був за 70 км від кордону з Литвою. Чи повʼязані ці випадки з інцидентом у Литві — поки що невідомо.