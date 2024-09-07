Космічний корабель Boeing Starliner успішно повернувся на Землю — без екіпажу

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NASA

Космічний корабель Boeing Starliner успішно повернувся на Землю. Але астронавти, яких він мав перевозити, досі залишаються на Міжнародній космічній станції.

Про це повідомляють NASA і BBC.

Після відстикування від МКС корабель мʼяко сів на полігоні Вайт-Сандс у Нью-Мексико (США).

Це перша капсула американського виробництва, яка приземлилася на тверду поверхню за допомогою парашута, а не впала в океан, як це було раніше. Boeing сподівається, що це полегшить відновлення і ремонт космічного корабля після польоту. Політ Starliner додому тривав близько шести годин.

Космічний корабель Boeing Starliner приземляється на полігоні Вайт-Сандс за допомогою парашутів. NASA

Члени екіпажу Boeing Starliner — астронавти Баррі Вілмор і Суні Вільямс — залишаться на МКС до лютого 2025 року, хоча спочатку їхня космічна місія мала тривати всього вісім днів. Корабель визнали занадто небезпечним, щоб повертати людей додому.

Тож у лютому 2025-го астронавти повернуться на Землю на кораблі SpaceX Crew Dragon. NASA стверджує, що Вілмор і Вільямс, попри все, в доброму настрої та спілкуються зі своїми сімʼями.