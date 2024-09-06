У США затримали батька неповнолітнього стрільця, який вбив чотирьох людей у школі

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Батька 14-річного Кольта Грея, який влаштував стрілянину в американській школі в місті Віндер (штат Джорджія), заарештували. Йому повідомили про підозру за чотирма пунктами в ненавмисному вбивстві, двома пунктами у вбивстві другого ступеня та вісьмома пунктами в жорстокому поводженні з дітьми.

Про це пише The Telegraf та CNN.

«Ці звинувачення повʼязані з тим, що містер Грей свідомо дозволив своєму синові Кольту володіти зброєю», — сказав правоохоронець Кріс Хосі на пресконференції в четвер, 5 вересня.

CNN з посиланням на джерела пише, що гвинтівку, з якої стріляв Грей, йому подарував батько в грудні 2023 року.

Підозрюваному, 14-річному Кольту Грею також висунули звинувачення у вбивстві чотирьох людей. Він залишається під вартою поліції. Законодавство штату Джорджії передбачає, що неповнолітнього віком від 13 до 17 років, який вчинив тяжкий злочин, судитимуть як дорослого. Правоохоронці планують залишити фігуранта під вартою, поки йому не виповниться 17 років.

Слідство встановило, що в травні минулого року правоохоронці допитували Кольта Грея та його батька про «онлайн-погрози вчинити стрілянину в школі» — тоді вони публікували фото зброї. Але тоді влада не знайшла достатньо доказів, щоб висунути звинувачення, тому закрила справу.