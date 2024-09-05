Президент Румунії підписав указ про передачу Україні системи Patriot

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Міністерство оборони Нідерландів

Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи Patriot.

Про це йдеться на його сайті.

Мова про закон щодо реалізації «Потенціалу протиповітряної оборони наземного базування». Після його оприлюднення лишилось, щоб уряд Румунії видав розпорядження про передачу Patriot Україні.

Ще в червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.

Міноборони Румунії зазначало, що поставить одну із семи систем у конфігурації 3+, закуплених у США. Це найсучасніший варіант системи захисту Patriot, його використовують США та майже 20 інших союзників НАТО.