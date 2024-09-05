Президент Румунії підписав указ про передачу Україні системи Patriot
- Автор:
- Оля Березюк
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Міністерство оборони Нідерландів
Президент Румунії Клаус Йоганніс підписав указ про передачу Україні системи Patriot.
Про це йдеться на його сайті.
Мова про закон щодо реалізації «Потенціалу протиповітряної оборони наземного базування». Після його оприлюднення лишилось, щоб уряд Румунії видав розпорядження про передачу Patriot Україні.
Ще в червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох своїх систем Patriot за умови, що союзники замінять її на аналогічну систему протиповітряної оборони. «Румунський» Patriot — це частина із засобів протиповітряної оборони, які країни НАТО пообіцяли надати Україні.
Міноборони Румунії зазначало, що поставить одну із семи систем у конфігурації 3+, закуплених у США. Це найсучасніший варіант системи захисту Patriot, його використовують США та майже 20 інших союзників НАТО.
- На початку літа Київ активно закликав союзників передати Україні додаткові системи Patriot та інші засоби ППО, щоб захиститися від російських атак.
- З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року країни Заходу надали Україні різні системи ППО, усі ракети можуть збивати тільки американські ЗРК Patriot, в українських військових таких лише кілька одиниць. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба неодноразово закликав іноземних партнерів передати Україні 5—7 систем Patriot і називав цю кількість мінімально необхідною. Для повного захисту неба над Україною потрібні 25 систем Patriot.