Микола Точицький очолив Мінкультури

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Міністерство культури та стратегічних комунікацій України очолить Микола Точицький. За нього проголосували 252 депутати.

Микола Точицький.

Після звільнення Олександра Ткаченка обовʼязки голови Мінкультури з липня 2023-го тимчасово виконував Ростислав Карандєєв — заступник міністра культури України з 2015 року.

Голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія говорив, що зараз Україні потрібно посилити боротьбу з дезінформацією, а для цього потрібен кандидат з міжнародним досвідом. Саме тому підтримали кандидатуру Точицького.

Микола Точицький раніше був дипломатом. З вересня 2021 року він працював заступником міністра закордонних справ України, а з квітня 2024-го — заступником голови Офісу президента, він відповідав за міжнародний напрям.