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Андрія Сибігу призначили міністром закордонних справ України.

До цього він працював першим заступником очільника МЗС, заступником керівника Офісу президента і був послом України в Туреччині.

Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський і виніс подання у Верховну Раду, яке підтримали 258 депутатів.

Що відомо про Андрія Сибігу

Дипоматичну карʼєру розпочав у 1997 році з посад аташе, третього, другого секретаря відділу державно-правових питань Договірно-правового управління МЗС України. Загалом майже 20 років працював у структурі Міністерства закордонних справ України, а в 2016 році став послом у Туреччині. З посольства перейшов до Офісу президента України у 2021—2024 роках. Цього року його призначили першим заступником міністра закордонних справ.