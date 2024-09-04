Bloomberg: МВФ хоче від України підвищення податків та знецінення гривні для нової фінансової допомоги

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Українські чиновники очікують, що під час візиту до Києва цього тижня представники Міжнародного валютного фонду наполягатимуть на швидшій девальвації гривні, зниженні процентних ставок та підвищенні податків — так, на їхню думку, країна зможе заповнити дефіцит у держбюджеті. Це умови для України, щоб і надалі отримувати фінансову допомогу від МВФ.

Про це пише Bloomberg з посиланням на слова людей, знайомих із ситуацією.

На зустрічі українських чиновників і представників МВФ вони розглянуть кредитну програму EFF на $15,6 мільярда. За результатами Україна зможе розблокувати виплату $1,1 мільярда — представники МВФ мають упевнитися, що країна досягає цілей програми та має достатньо коштів для фінансування. Програма EFF — це чотирирічне розширене фінансування у вигляді кредиту у розмірі $15,6 мільярда для України. Основною метою EFF було підвищити рівень резервів Національного банку України, запобігти відтоку капіталу, стабілізувати платіжний баланс країни та допомогти Україні подолати структурні проблеми в її економіці завдяки проведенню реформ.

Водночас Національний банк України не хоче допускати подальшого ослаблення гривні. Валюта вже втратила понад 10% з жовтня 2023 року, коли в країні скасували фіксований обмінний курс, який запровадили після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Представники МВФ, НБУ та Міністерства фінансів України не прокоментували цих заяв.

МВФ також назвав план українського уряду зі збільшення податків занадто мʼяким і закликав розширити спектр мит — однією з можливих пропозицій є підвищення податку на додану вартість, зараз він становить 20%.

У вівторок, 3 вересня, парламент України не зміг ухвалити закон, який би збільшив так званий військовий збір на доходи фізичних осіб і поширив його на фізичних осіб, які займаються бізнесом.

Знецінення гривні, а також підвищення податків були б політично шкідливими, пише Bloomberg.

Окремо Україна також планує отримати подальшу підтримку від кредитів на суму $50 мільярдів, які фінансуються за рахунок прибутків від заморожених активів російського центрального банку.

Кошти від МВФ

Загальний обсяг програми розширеного фінансування EFF на 2023— 2027 роки становить $15,6 мільярда. EFF є частиною пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.

Ці $15,6 мільярда МВФ надає Україні поступово. За 14 місяців дії програми EFF Україна успішно пройшла чотири перегляди роботи цього механізму — це дало в бюджет від МВФ $7,6 млрд. Зараз стартує черговий перегляд програми на $1,1 мільярда. У майбутньому Україну чекають ще два розгляди.