Міністр закордонних справ Кулеба подав у відставку
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Reuters / «Бабель»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 4 вересня подав до Верховної Ради заяву про відставку.
Про це повідомив спікер ВР Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.
Заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань Ради.
Раніше до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, віце-премʼєр-міністра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук і голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.
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