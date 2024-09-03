Стефанішина подала в Раду заяву про відставку. Раніше це зробили ще три міністри
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 3 вересня подала заяву про відставку.
Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Її заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань Ради.
Ольгу Стефанішину призначили на посаду віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України 4 червня 2020 року.
Раніше до Верховної Ради надійшли заяви про відставку від міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця і голови Фонду державного майна України Віталія Коваля.
Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія анонсував «великі перезавантаження уряду» вже цього тижня.
«Понад 50% штатної чисельності Кабміну зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра — день призначень», — сказав він.
За словами Арахамії, остаточний перелік визначать на засіданні фракції 4 вересня.