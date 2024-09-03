Рада остаточно підтримала утвердження Сил безпілотних систем
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Верховна Рада підтримала в другому читанні й у цілому законопроєкт № 11507, який передбачає включення до окремих родів Збройних сил України нової структури — Сил безпілотних систем.
Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.
Рішення підтримали 294 депутати.
Сили безпілотних систем — це перший у світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.
Президент України підписав указ про Сили безпілотних систем 6 лютого 2024 року. А 10 червня Вадима Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем.
Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — «миролюбне створіння, що перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників», пояснили у СБС. Це зображення згенерував штучний інтелект, що символізує акцент на технологіях та їхню роль у сучасній війні.
- Створення нового роду військ сталось на фоні активізації використання безпілотників на війні з Росією. Україна також акцентувалась на виробництві дронів — держава вже законтрактувала українським виробникам мільйон дронів на 2024 рік.