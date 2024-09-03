Британія обмежила поставки зброї до Ізраїлю

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Уряд Великої Британії заявив, що призупиняє експорт певної зброї до Ізраїлю, бо існує «явний ризик» того, що країна, використовуючи її, може порушити міжнародне гуманітарне право.

Про це пише BBC.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що рішення стосується приблизно 30 з 350 видів зброї, йдеться про ту, що «призначена для використання в поточному конфлікті в Газі». Зокрема, це запчастини для військових літаків, гелікоптерів і безпілотників, а також наземного озброєння.

Але деталі, виготовлені у Великій Британії для винищувачів F-35, що їх Ізраїль використовує для ударів по цілях у Газі, не включать до заборони Великої Британії.

Девід Ламмі сказав, що Велика Британія продовжує підтримувати право Ізраїлю на самооборону, а нововведення не означають ембарго на постачання зброї.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у відповідь на рішення Британії заявив, що Ізраїль дотримується міжнародного права.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що санкції його «глибоко розчарували»

Виконавчий директор правозахисної організації Amnesty International у Великій Британії Саша Дешмух сказав, що заборони «занадто обмежені та пронизані лазівками».

За його словами, уряд Британії «продовжує ризикувати співучастю у воєнних злочинах, апартеїді і можливому геноциді з боку ізраїльських сил у Газі»

На початку травня цього року США призупинили поставки боєприпасів до Ізраїлю. Тоді це був перший подібний прецедент з моменту нападу палестинського руху ХАМАС на ізраїльську територію в жовтні 2023 року.

Ізраїль критикують

Світові лідери неодноразово засуджували Ізраїль за удари по цивільному населенню. Наприклад, після авіаудару по табору палестинців президент Туреччини Реджеп Ердоган обіцяв притягнути «варвара», ізраїльського премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу, до відповідальності. Президент Франції Емманюель Макрон «обурений» ударом, голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив дії Ізраїлю і повторив свою вимогу припинити військові дії відповідно до наказу Міжнародного суду.

24 травня 2024 року Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити операцію в секторі Гази. Суд ухвалив рішення за позовом ПАР, який країна подала ще взимку цього року. Питання, чи вчиняє армія Ізраїлю геноцид у Газі, ще на стадії розгляду.

ПАР у позові фактично звинуватила Ізраїль у геноциді й просила суд ООН видати наказ про припинення вогню, доки триватиме розгляд справи.

Суд у січні 2024 року зобовʼязав Ізраїль вжити низку «тимчасових заходів» для запобігання геноциду в секторі Гази, проте не постановив негайно припинити бої проти бойовиків ХАМАС. Водночас в Ізраїлі заявили, що війна проти ХАМАС триватиме стільки, скільки треба. Вона триває й досі (бої йдуть у районі міста Рафах). Накази Міжнародного суду є юридично обов’язковими, але не мають прямих механізмів, щоб змусити країни їх виконувати.

Водночас ізраїльтяни хочуть припинення вогню та повернення полонених — у країні почалися наймасовіші за півтора року акції протестів.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Нове загострення війни триває від 7 жовтня 2023 року, коли бойовики ХАМАС провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили 1 195 мирних жителів.

Жертвами тієї атаки стали понад 1 200 людей, ще понад 250 захопили в заручники та вивезли в Газу. У відповідь Ізраїль почав військову операцію в секторі Гази, у ній загинули близько 300 військових ЦАХАЛ.

ХАМАС заявляє, що за час ізраїльської операції загинуло понад 40 тисяч жителів Гази, а сотні тисяч були змушені залишити свої домівки. Підтвердити ці дані неможливо, особливо щодо загиблих. ХАМАС не відокремлює цивільних і бойовиків у статистиці.