МЗС: Україна працюватиме з партнерами, щоб невиконання Монголією ордеру на арешт Путіна мало наслідки

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Невиконання урядом Монголії обовʼязкового до виконання ордеру Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт лідера Росії Володимира Путіна є важким ударом для міжнародної системи кримінального правосуддя.

Про це заявив спікер МЗС України Георгій Тихий.

«Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми будемо працювати з партнерами, щоб це мало наслідки для Улан-Батору», — наголосив він.