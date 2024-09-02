Нідерланди оголосили пакет допомоги Україні на €200 мільйонів

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Премʼєр Нідерландів Дік Схооф оголосив про новий пакет підтримки України на понад €200 мільйонів.

Про це він заявив під час свого візиту до Запоріжжя — це його перший візит до України як премʼєра.

Пакет спрямований на захист і ремонт енергетичної інфраструктури та містить додаткове фінансування для гуманітарної допомоги.

«Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки», — заявив Схооф.

За словами Схоофа, під час візиту до Запоріжжя він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Нідерландів. Премʼєр також заявив, що захоплюється жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.