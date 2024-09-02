Українським фермерам повністю компенсуватимуть розмінування їхніх земель

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Відтепер фермери отримуватимуть 100% компенсації за розмінування їхніх сільськогосподарських територій. На це в державному бюджеті заклали 3 мільйони гривень.

Відповідні зміни до постанови № 284 Міністерство економіки України ухвалило на засіданні уряду 23 серпня 2024 року. Вона набуває чинності з дня її опублікування.

Фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку, якщо вони є платниками єдиного податку IV групи, також зможуть долучитися до програми.

До того ж, міжнародні оператори зможуть бронювати групи, які працюють у полях безпосередньо над розмінуванням. В Україні вже зареєструвався 51 оператор протимінної діяльності.

Ділянки мають пройти перевірку на замінування і розташовуватися поза 20-кілометровою зоною від лінії фронту або державного кордону. Перевіряти відповідність до вимог буде Центр гуманітарного розмінування. Він же оголошуватиме про тендер із закупівлі послуг з розмінування в системі Prozorro — брати участь має не менше двох учасників. Після визначення оператора-переможця і фінальної вартості розмінування Центр переказуватиме 100% суми на спеціальний рахунок фермера. Оператор протимінної діяльності отримуватиме всю зарезервовану суму після того, як завершить розмінування та підтвердить виконані роботи.

Наразі фермери надіслали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок — їхня загальна площа понад 17 252 гектари.

Розмінування України

За оцінками Програми розвитку ООН 2023 року, роботи з розмінування території України коштуватимуть $35,7 мільйона. За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, майже 174 тисячі квадратних кілометрів України всіяні вибухонебезпечними предметами, а заміновані родючі землі країни могли б прогодувати 80 мільйонів людей. У період на 2022—2027 роки сума зобовʼязань країн-партнерів України перевищує $850 мільйонів — це гроші, виділені на проєкти у сфері гуманітарного розмінування.

Загалом 30% території України забруднено російськими мінами. Раніше пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років — такі приблизні розрахунки саперів.

У червні цього року Міністерство економіки України заявило, що в Україні створять перший державний реєстр територій, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.