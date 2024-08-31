Угорщина провела перемовини з «Газпромом» одразу після зустрічі дипломатів ЄС

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 30 серпня прилетів у Росію, де зустрівся з головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм Міллером.

Про це угорський політик повідомив у Facebook.

Сіярто зазначив, що Угорщина не може бути впевненою у власній енергетичній безпеці без російського газу.

«Угорщина задоволена російською енергетичною співпрацею, яка є одним з ключів до безпеки постачання країни», — написав міністр закордонних справ Угорщини.

За його словами, менше ніж за місяць, 1 жовтня, стартує новий газовий рік, а також розпочнеться опалювальний сезон — країна має забезпечити опалення угорських осель.

За підрахунками Bloomberg, у першому півріччі цього року, як порівняти з аналогічним періодом минулого року, поставки «Газпрому», зокрема, в Угорщину зросли на понад 26%. І це попри санкції, накладені на компанію.

Відносини ЄС та Угорщини

Сіярто прилетів у Росію одразу після неформальної зустрічі міністрів ЄС, де, за повідомленням Politico, позиція Угорщини не сходилася в багатьох питаннях з представниками інших країн. Наприклад, Сіярто виступив проти пропозиції головного дипломата ЄС Жозепа Борреля зняти обмеження на використання Україною західної зброї на території Росії. Також під час зустрічі Литва та Німеччина розкритикували Угорщину за спрощення вʼїзду росіян і білорусів на територію країни.

Зустріч мали провести в Будапешті — Угорщина зараз головує в Раді ЄС, проте вона відбулася у Брюселлі. За словами Борреля, тому що «деякі позиції, висловлені угорським урядом, прямо суперечать спільній зовнішній політиці».

Співпраця в енергетичній сфері Угорщини, Словаччини та Росії

Російський «Лукойл» припинив постачати нафту до Угорщини та Словаччини через санкції Києва проти компанії, які фактично забороняють їй використовувати територію України для транзиту. Обидві країни продовжували отримувати російську нафту, користуючись винятками із санкцій, які зробив для них ЄС за умови, що вони швидко знайдуть альтернативні джерела нафти. Однак цього не сталося.

У серпні Сіярто заявив, що Угорщина знайшла, звідки постачатиме нафту після того, як перестала отримувати її через нафтопровід «Лукойл», роботу якого заблокувала Україна. За інформацією Bloomberg, тепер країни, зокрема Угорщина та Словаччина, користуються послугами російської нафтової компанії «Татнафта».