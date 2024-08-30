Космічний корабель Starliner повернуть на Землю у вересні. Екіпаж залишать у космосі

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NASA

Космічний корабель Boeing Starliner планують відстикувати ід Міжнародної космічної станції 6 вересня. Його повернуть на Землю, однак його екіпаж буде змушений залишитися в космосі до лютого 2025 року.

Про це повідомили в NASA.

NASA і Boeing завершили детальний огляд готовності до випробувань і відстикування Boeing Starliner і заявляють, що цьому також сприятиме погода.

Після відстикування кораблю Starliner знадобиться приблизно шість годин, щоб наблизитися до посадкової зони в Уайт-Сандс у Нью-Мексико (США). Корабель спускатиметься з парашутами та з надутими подушками безпеки, щоб помʼякшити удар від приземлення.

Евакуаційні групи в зоні приземлення підготують космічний корабель до повернення на завод Boeing Starliner у космічному центрі Кеннеді NASA у Флориді (США).

Космічний корабель Boeing Starliner, пристикований до Міжнародної космічної станції. NASA

Після рішення NASA повернути космічний корабель Starliner без екіпажу керівники місії та диспетчери польотів оновили елементи систем Starliner, щоб корабель зміг повернутися автономно. Команди на землі можуть дистанційно керувати космічним кораблем, якщо це знадобиться.

Starliner уже робив успішну посадку без екіпажу під час двох орбітальних випробувань. А під час одного з льотних випробувань космічний корабель показав, що може безпечно автономно відстиковуватися від Міжнародної космічної станції.