Le Monde: Російські найманці залишають Буркіна-Фасо через наступ ЗСУ на Курщині

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Getty Images / «Бабель»

Найманці російської приватної військової компанії «Ведмеді», яку повʼязують з Міністерством оборони РФ, залишають африканську країну Буркіна-Фасо через наступ української армії в Курській області.

Про це пише французька газета Le Monde.

Майже сотня найманців прибули до столиці Буркіна-Фасо Уаґадуґу в травні — імовірно, щоб підтримати місцеву військову хунту, зокрема її очільника Ібрагіма Траоре. Нині ж вони виїжджають звідти, щоб взяти участь в обороні Курщини.

Командир російських найманців Віктор Єрмолаєв із позивним «Джедай» у коментарі Le Monde підтвердив факт відходу його підрозділу. Він заявив: «Коли ворог приходить на російську територію, усі російські солдати забувають про внутрішні проблеми й обʼєднуються проти спільного ворога».

27 серпня в телеграм-каналі підрозділу зʼявилося повідомлення, що «у звʼязку з останніми подіями бригада повертається до Криму», де базується підрозділ.

Неназване західне джерело сказало Le Monde, що відʼїзд «Ведмедів» з Буркіна-Фасо також може бути повʼязаний з проблемами з оплатою деяким найманцям.

«Це повна нісенітниця. Ми йдемо, тому що ворог [українська армія] увійшов у Росію. Ми повернемося до Африки, щойно закінчимо роботу вдома», — заявив Єрмолаєв.

Le Monde зазначає, що «Ведмеді» заперечують звʼязок з Міноборони РФ. Однак є дані, що деякі керівники російського Міноборони контактували з найманцями. Так, 5 квітня 2023 року заступник міністра оборони Росії Юнус-Бек Євкуров, який, за даними газети, курує всю військову присутність Кремля в Африці, особисто відвідав їхній базовий табір «Перевальне», щоб передати «Ведмедям» свою підтримку.

Курська операція

Уперше про наступ Сил оборони в Курській області РФ стало відомо 6 серпня — тоді про це писали російські телеграм-канали та «військкори».

Вперше Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Станом на 27 серпня під контролем України вже 1 294 км² та 100 населених пунктів цього регіону, також ЗСУ взяли в полон 594 окупантів.

Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія перекинула майже 30 тисяч військових на територію Курської області.

Для самооборони українські військові сформували буферну зону на території Курської області. 15 серпня Україна створила там першу військову комендатуру.