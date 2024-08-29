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Україна виборола першу медаль на Паралімпіаді-2024: Антон Коль став другим у плаванні

Автор:
Оля Березюк
Дата:

Збірна України 29 серпня здобула першу медаль на Паралімпійських іграх — 2024. Плавець Антон Коль став срібним призером у плаванні на дистанції 100 м на спині у класі S1.

Про це йдеться на сайті Паралімпіади.

На Паралімпіаді-2024 Коль увійшов до фіналу автоматично і був одним з семи спортсменів, що боролися за медалі цього класу на цій дистанції.

Остаточні результати запливу виглядають так:

Паралімпіада в Парижі — третя в карʼєрі Коля, зазначає Міністерство молоді та спорту. Раніше він виграв дві бронзові медалі на Паралімпійських іграх — 2016 у Ріо-де-Жанейро та дві срібні медалі на Паралімпійських іграх — 2020 у Токіо.