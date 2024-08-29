Джерела «Бабеля»: За голову АМКУ Кириленка внесли заставу в повному розмірі

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Вчора, 28 серпня, за голову Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесли заставу у повному розмірі.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у Вищому антикорупційному суді.

Заставу Кириленку визначили у розмірі 30 мільйонів гривень. На нього також наклали відповідні процесуальні обовʼязки й зобовʼязали носити електронний браслет.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на понад 56 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у 2020—2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької обласної державної адміністрації, набув 21 обʼєкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини. Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень, водночас законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.

Приводом для розслідування САП і НАБУ стало журналістське розслідування «Радіо Свобода». Видання в березні 2024 року писало, що САП і НАБУ розпочали кримінальне провадження щодо голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка за статтями «незаконне збагачення» і «декларування недостовірної інформації».