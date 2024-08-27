Восени може зʼявитись «Міністерство єдності», яке мотивуватиме українців повертатися з-за кордону

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Україна восени хоче створити профільне «Міністерство єдності», яке обʼєднуватиме українців за кордоном та сприятиме поверненню їх додому.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції.

За його словами, владі потрібно повернути додому понад 7,5 мільйона українців. Це разом із виведенням бізнесу та працівників із «тіні» має забезпечити економіку країни після війни.

«Це дуже складна місія для будь-якого міністерства — я говорю не про людей, а про інституційність цього процесу. Ніхто не мав такого виклику — як повернути 7,5 мільйона людей. Нам потрібно без примусу повернути в Україну доросле населення, дітей, студентів і створити всі умови, щоб вони хотіли це зробити», — сказав президент.

Крім того, МЗС не вистачає ресурсів для підтримки такої кількості людей, посольства і консульства не справляються з потоком звернень.

Одним із завдань нового міністерства буде пошук роботи для таких громадян України, а також протидія російській агентурі, яка працює з українцями за кордоном.