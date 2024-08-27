На Полтавщині в лікарні померли три людини, постраждалі від атаки 26 серпня
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У лікарні на Полтавщині померли троє людей, які постраждалі від масованої російської атаки 26 серпня.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
За життя ще двох людей лікарі продовжують боротися.
Учора росіяни поцілили по промисловому обʼєкті на Полтавщині — було відомо про пʼятьох постраждалих, інших деталей обстрілу не повідомляли. Також уламки дрона пошкодили приватний будинок у Лубенському районі — там постраждала жінка.
- Зранку 26 серпня російські війська масовано атакували Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилася енергетика в 15 областях.
- Загалом 26 серпня Росія запустила по Україні 236 повітряних цілей — 127 ракет і 109 ударних дронів. Серед них були «Кинджали», «Іскандери-М»/KN-23, Х-101, «Калібри» та інші. Сили ППО збили 102 ракети і 99 дронів.