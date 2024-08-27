Американський солдат, який втік до КНДР, визнав провину в дезертирстві

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Американський військовослужбовець, який минулого року втік із Південної Кореї до Півнівнічної Кореї, визнав себе винним у дезертирстві. Його судитимуть.

Про це повідомляє BBC з посиланням на його адвоката Франкліна Розенблатта.

Суд у справі Тревіса відбудеться 20 вересня цьоро року на військовій базі у Форт-Блісс, штат Техас (США).

Адвокат підсудного Франклін Розенблатт додав, що військовослужбовець не визнає себе винним в інших правопорушеннях, зокрема у зберіганні дитячої порнографії. Адвокат каже, що суд зніме ці обвинувачення в рамках угоди про визнання провини щодо дезертирства.

Тревіс Кінг служив в армії з 2021 року. До того як втікти в Північну Корею, він провів два місяці під вартою у Південній Кореї — його звинувачували в нападі на двох людей і ударах ногою по поліцейській машині.

У липні 2023 року військовослужбовця звільнили та збиралися відправити додому у штат Техас, де йому потенційно загрожували додаткові військові дисциплінарні стягнення і звільнення зі служби. Кінга супроводжували в аеропорт у Південній Кореї, але під час проходу митниці він утік з аеропорту. Пізніше його екстрадували до США.

Авторка: Ірина Перепечко