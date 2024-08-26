УП: Нардеп Артем Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою, а потім перелетів до Рима

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Ковальчук Віктор / УНІАН

Народний депутат Артем Дмитрук, якого підозрюють у нападах на правоохоронця та військового, втік з України, пішки перетнувши кордон з Молдовою через пункт пропуску «Паланка».

Про це заявив журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач.

За інформацією джерел журналіста у правоохоронних органах Молдови, Дмитрук перетнув кордон о 12:00 24 серпня. Далі він одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде, де попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи.

Однак Ткач наголошує, що за таких обставин Дмитрук не мав би можливості залишити країну того ж дня. Наразі молдовські правоохоронці проводять власне розслідування цих обставин.

За інформацією джерел УП в українських правоохоронних органах, 24 серпня Дмитрук не виїжджав з України в офіційний спосіб, і якщо зараз перевірити прикордонну базу, то відповідно до неї Дмитрук і досі перебуває в Україні.

З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук попрямував до аеропорту молдовської столиці Кишинів. У той час коли український депутат уже перебував у аеропорту «Кишинів», молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав для затримання (як-от рішення суду, підозри у скоєнні злочину), то й затримання не відбулось, а відтак Дмитрук зміг сісти на літак і залишити Молдову.

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В УП додають, що виліт рейсу Кишинів — Рим лоукостера FlyOne затримався. І Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 (про що свідчить виписка з молдовської прикордонної бази, яка є у розпорядженні редакції), вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно лише о 20:00.

Вже 25 серпня молдовські правоохоронці отримали від української сторони підстави для затримання, адже в той день нардепу оголосили про підозру. І якщо Дмитрук повернеться до Молдови, то цього разу його можуть затримати.

За даними джерел серед молдовських правоохоронців, вже вчора в столиці Молдови працювали представники українських правоохоронних органів.

Журналісти вважають, що Дмитрук придбав квиток на найближчий доступний рейс і у Рим не збирався. Різні джерела стверджують, що в подальшому він міг відправитись або до Лондону, або до Стамбулу.