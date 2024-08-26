Французька прокуратура офіційно підтвердила затримання Дурова. Його підозрюють у 12 злочинах

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Французька прокуратура офіційно підтвердила затримання засновника Telegram Павла Дурова, йдеться в пресрелізі правоохоронного органу. Його підозрюють у 12 злочинах, а саме:

співучасть у веброзробці онлайн-платформи задля сприяння незаконній діяльності в організованій групі;

відмова в наданні на вимогу компетентних органів інформації або документів, необхідних у судових розслідуваннях;

співучасть у зберіганні порнографічних зображень неповнолітніх;

співучасть у розповсюдженні порнографічних зображень неповнолітніх в організованій групі;

співучасть у придбанні, перевезенні, зберіганні, пропозиції чи збуті наркотиків;

співучасть у пропозиції, продажі або наданні без законної причини обладнання, інструментів, програм чи даних, розроблених або адаптованих для отримання доступу чи пошкодження автоматизованої системи обробки даних;

співучасть в організованому шахрайстві;

участь у злочинному обʼєднанні з метою вчинення злочину або правопорушення, яке карається на пʼять і більше років позбавлення волі;

відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом;

надання криптографічних послуг для забезпечення конфіденційності;

надання криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію чи моніторинг цілісності без попереднього декларування;

імпорт криптографічного інструменту, що забезпечує автентифікацію або моніторинг цілісності без попереднього декларування.

Справа Дурова

У ніч на 25 серпня французькі ЗМІ повідомили про затримання засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту Ле-Бурже після того, як він прилетів туди з Азербайджану на своєму приватному літаку. Його супроводжували охоронець і неназвана жінка.

У Франції Дурова оголосили в розшук лише за кілька хвилин до його прибуття. Його звинувачують у всіх цих злочинах, оскільки він відмовився жорстко модерувати контент у Telegram і співпрацювати з владою для розкриття інформації про користувачів, підозрюваних зокрема у шахрайстві, поширенні наркотиків і дитячої порнографії.

У 2021 році росіянин Павло Дуров отримав французьке громадянство, тож у Франції його судитимуть як громадянина цієї країни. Останнім часом він жив переважно в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Вчора ввечері Telegram опублікував заяву про затримання свого засновника Павла Дурова. У ній стверджується, що месенджер дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати». У Telegram пишуть, що їхня модерація відповідає галузевим стандартам і «постійно вдосконалюється».

Сьогодні AFP з посиланням на джерело, близьке до розслідування, повідомило, що правоохоронці ще на 48 годин продовжили термін утримання Дурова під вартою. Оскільки за місцевими законами затримання для допитів можливе максимум на 96 годин, у судді є дві доби, щоб або офіційно висунути Дурову обвинувачення, або відпустити.