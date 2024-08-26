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Французька прокуратура офіційно підтвердила затримання Дурова. Його підозрюють у 12 злочинах

Автор:
Олександра Амру
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Французька прокуратура офіційно підтвердила затримання засновника Telegram Павла Дурова, йдеться в пресрелізі правоохоронного органу. Його підозрюють у 12 злочинах, а саме:

Справа Дурова

У ніч на 25 серпня французькі ЗМІ повідомили про затримання засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту Ле-Бурже після того, як він прилетів туди з Азербайджану на своєму приватному літаку. Його супроводжували охоронець і неназвана жінка.

У Франції Дурова оголосили в розшук лише за кілька хвилин до його прибуття. Його звинувачують у всіх цих злочинах, оскільки він відмовився жорстко модерувати контент у Telegram і співпрацювати з владою для розкриття інформації про користувачів, підозрюваних зокрема у шахрайстві, поширенні наркотиків і дитячої порнографії.

У 2021 році росіянин Павло Дуров отримав французьке громадянство, тож у Франції його судитимуть як громадянина цієї країни. Останнім часом він жив переважно в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Вчора ввечері Telegram опублікував заяву про затримання свого засновника Павла Дурова. У ній стверджується, що месенджер дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати». У Telegram пишуть, що їхня модерація відповідає галузевим стандартам і «постійно вдосконалюється».

Сьогодні AFP з посиланням на джерело, близьке до розслідування, повідомило, що правоохоронці ще на 48 годин продовжили термін утримання Дурова під вартою. Оскільки за місцевими законами затримання для допитів можливе максимум на 96 годин, у судді є дві доби, щоб або офіційно висунути Дурову обвинувачення, або відпустити.