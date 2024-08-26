AFP: Франція продовжила арешт засновника Telegram Павла Дурова

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У Франції правоохоронці ще на 48 годин продовжили термін утримання під вартою засновника Telegram Павла Дурова.

Про це агентству AFP розповіло джерело, близьке до розслідування, передає Euronews.

За словами іншого джерела, близького до слідства, слідчий суддя Парижу, відповідальний за це судове розслідування, продовжив його поліцейське утримання під вартою в неділю ввечері.

Оскільки за місцевими законами затримання для допитів можливе максимум на 96 годин, у судді є дві доби, щоб або офіційно висунути Дурову обвинувачення, або відпустити. Очікується, що сьогодні французька прокуратура виступить із заявою для преси у цій справі.

Французькі слідчі були здивовані тим, що Дуров, знаючи, що його розшукують у Франції, все одно вирішив приїхати до Парижу.

Справа Дурова

У ніч на 25 серпня французькі ЗМІ повідомили про затримання засновника і генерального директора Telegram Павла Дурова в паризькому аеропорту Ле-Бурже після того, як він прилетів туди з Азербайджану на своєму приватному літаку. Його супроводжували охоронець і неназвана жінка.

У Франції Дурова оголосили в розшук лише за кілька хвилин до його прибуття. Його звинувачують у співучасті в торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей і шахрайстві, оскільки він відмовився жорстко модерувати контент у Telegram і співпрацювати з владою для розкриття інформації про користувачів, підозрюваних зокрема у шахрайстві, поширенні наркотиків і дитячої порнографії.

У 2021 році росіянин Павло Дуров отримав французьке громадянство, тож у Франції його судитимуть як громадянина цієї країни. Останнім часом він жив переважно в Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Вчора ввечері Telegram опублікував заяву про затримання свого засновника Павла Дурова. У ній стверджується, що месенджер дотримується законів ЄС, зокрема Закону про цифрові послуги, а самому Дурову «немає чого приховувати».

У Telegram пишуть, що їхня модерація відповідає галузевим стандартам і «постійно вдосконалюється».

«Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання нею», — додали в заяві.

Щодо арешту Дурова і регуляції Telegram Україна «поки обирає тактику очікування», повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі «Радіо Свобода».

Рішення про закриття соцмережі в Україні Рада національної безпеки й оборони України поки не готує. Хоча українська влада все ж схиляється, що блокування Telegram можливе, якщо його адміністрація й надалі ігноруватиме запити української сторони.