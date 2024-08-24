Іранському генералу повідомили про підозру за допомогу Росії в атаках України іранськими дронами

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Бригадному генералу Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шаріфі Моласареї Аббасу Мусі повідомили про підозру в пособництві РФ у веденні агресивної війни проти України

Про це повідомили Офіс генпрокурора та СБУ.

За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань Росії проводити повітряні удари по Україні іранськими дронами.

За даними слідства, Корпус вартових Ісламської революції протягом серпня — вересня 2022 року передав Росії щонайменше 1 500 бойових дронів Shahed-136 і Mohajer-6.

Тоді ж, у 2022 році, генерал Шаріфі Моласареї Аббасу Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БпЛА.

Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи збройних сил РФ пройшли підготовку з бойового застосування отриманих безпілотників.

У подальшому іранський генерал разом з підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів із запусків іранських дронів по цивільній інфраструктурі України.

Тільки протягом вересня — жовтня 2022 року РФ провела не менше ніж 20 серій масованих атак іранськими БпЛА по українських обʼєктах.

Шаріфі Моласареї Аббасу Мусі повідомили про підозру в пособництві у веденні агресивної війни та порушенні законів і звичаїв війни.