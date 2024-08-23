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США оголосили пакет допомоги Україні на $125 мільйонів. Ось що в ньому

Автор:
Олександра Опанасенко
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Міністерство оборони США оприлюднило перелік озброєння, що ввійде в новий пакет допомоги на $125 мільйонів до Дня Незалежності України.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

У пакеті будуть:

У Пентагоні зазначили, що США і міжнародна коаліція з майже 50 членів НАТО та партнерів залишаються відданими підтримці України, яка продовжує боротьбу з російською агресією.